Mercato - PSG : Leonardo peut boucler un transfert légendaire pour… 58M€ !

Publié le 1 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Toujours aussi intéressé par le profil de Paul Pogba, Leonardo devrait au moins débourser la somme de 58M€ à Manchester United pour recruter Paul Pogba.

En ce début de mercato, Leonardo est plus que simplement actif sur le marché des transferts. À ce jour, le directeur sportif du PSG a mis la main sur quatre recrues de premier choix avec notamment les venues de Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma. Cependant, le dirigeant parisien ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin et verrait d’un bon oeil une offensive auprès de Manchester United pour le transfert de Paul Pogba dont le contrat chez les Red Devils court jusqu’en juin 2022. Et le PSG pourrait boucler cette opération pour une indemnité de transfert relativement accessible pour un club de son standing.

Pogba au PSG pour… 58M€ minimum