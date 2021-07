Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il tout miser sur Paul Pogba ?

Publié le 31 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Pour parachever ce mercato de haute qualité, Leonardo en pincerait pour Paul Pogba et aimerait faire du champion du monde tricolore sa cinquième recrue estivale. Cependant, Manchester United ne compterait pas laisser filer sa star sans une bonne compensation financière en échange. Le PSG doit-il faire tapis sur Pogba à un an de l’expiration de son contrat ? C’est notre sondage du jour.

Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Depuis l’ouverture du mercato estival, le PSG a déjà bouclé quatre recrues de premier choix et ne semble pas être en passe de s’arrêter. En effet, comme le10sport.com vous l’a souligné jeudi, le PSG reste en pole position dans la course à la signature de Paul Pogba si ce dernier venait à quitter Manchester United cet été. Certes, son agent Mino Raiola a proposé ses services à Liverpool. Néanmoins, les dirigeants des Reds ont gentiment éconduit cette proposition. Cependant, et bien qu’il soit sous contrat que jusqu’en juin 2022, le départ de Pogba ne serait pas pour autant déjà entériné.

Le PSG seule issue pour Pogba, mais Manchester est gourmand…