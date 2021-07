Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Pogba proposé à… Liverpool !

Publié le 29 juillet 2021 à 10h55 par Alexis Bernard mis à jour le 29 juillet 2021 à 11h00

Selon nos informations, Mino Raiola aurait évoqué la situation de Paul Pogba avec Liverpool. Une tentative audacieuse au regard de la rivalité entre les Reds et Manchester United.

Avec le départ de Georginio Wijnaldum vers le PSG (libre de tout contrat), Liverpool prospecte le marché, en quête d’un nouveau milieu de terrain. Et Jurgen Klopp, l’entraîneur, regarde attentivement les forces en présence tricolores. Selon nos informations, sur sa short-list, on retrouve notamment Eduardo Camavinga (Rennes) et Houssem Aouar (OL). Et le nom d’un troisième français a récemment été évoqué, en coulisses…

Raiola tente sa chance

Selon nos informations, le nom de Paul Pogba a en effet été évoqué en coulisses du côté de Liverpool. Et c’est Mino Raiola, l’agent du Français, qui se serait chargé de le faire. Au cours de discussions avec le club anglais, il aurait fait savoir aux dirigeants de Liverpool qu’il existait une possibilité de transfert pour cet été. Une tentative audacieuse puisque Liverpool et Manchester United ne sont pas vraiment des clubs amis… En réponse à la proposition de Mino Raiola, Liverpool aurait fait savoir que le dossier ne serait pas à l’ordre de l’été. Mais qu’en janvier prochain, à six mois de la fin du contrat de Paul Pogba, l’opportunité pourrait peut-être les intéresser. Une manière polie d’éconduire l’agent du joueur. De son côté, Liverpool continue de travailler les pistes menant à Eduardo Camavinga et Houssem Aouar. Avec une enveloppe budgétaire à la mesure de ce que Rennes et Lyon souhaitent pour leur joueur respectif (50 et 30 millions d’euros, minimum).



Pour Paul Pogba, la piste la plus chaude reste celle menant au PSG. Mino Raiola prépare activement le départ de son poulain depuis des mois et son excellente relation avec Paris joue en faveur de Leonardo. Le Brésilien tente toutefois de finaliser plusieurs ventes avant d'activer l'opération Pogba.