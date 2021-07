Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de cet ancien du PSG sur le choix de Donnarumma !

Publié le 29 juillet 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG a enrôlé Gianluigi Donnarumma tout récemment, Salvatore Sirigu estime que le club de la capitale a effectué un excellent choix.

Malgré la présence de l’excellent Keylor Navas dans son effectif, le PSG n’a pas souhaité passer à côté de l’opportunité Gianluigi Donnarumma, dont le contrat à l’AC Milan arrivait à expiration. Ainsi, Leonardo est parvenu à trouver un accord avec lui pour qu’il rejoigne la capitale française en paraphant un contrat de cinq ans. Et si certains observateurs du PSG craignent ce choix de la part du club de la capitale tant il sera difficile de composer avec la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, ce n’est clairement pas le cas de Salvatore Sirigu, potier au sein du club parisien entre 2011 et 2015.

« C'était une trop bonne occasion »