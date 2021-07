Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se rapproche de sa future star !

Publié le 29 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la nouvelle grande priorité du PSG sur le marché des transferts, Paul Pogba semble se rapprocher de jour en jour du Parc des Princes, d’autant qu’il a refusé de prolonger avec Manchester United.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United et alors que son agent Mino Raiola avait annoncé dès l’hiver dernier qu’il ne resterait pas chez les Red Devils, Paul Pogba sera-t-il le prochain renfort XXL du PSG ? Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Qatar semble en effet déterminé à recruter le milieu de terrain français cet été. Et plusieurs éléments rapprochent plus que jamais Pogba du PSG…

Pogba se rapproche du PSG

Comme l’a annoncé Canal Supporters, Paul Pogba serait de plus en plus proche de trouver un accord avec le PSG pour son futur contrat, et l’international tricolore a d’ailleurs refusé une offre de prolongation de la part de Manchester United. Tous les éléments semblent donc rapprocher Pogba du PSG de jour en jour…