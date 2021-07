Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La priorité de Pjanic est dévoilée !

Publié le 28 juillet 2021 à 22h00 par La rédaction

Pour officialiser la prolongation de Lionel Messi, Joan Laporta a besoin de fonds. Le départ de Miralem Pjanic pourrait aider le Barça, mais le milieu de terrain n'aurait qu'une idée en tête.

A la recherche de liquidités afin de boucler au plus vite la prolongation de contrat de Lionel Messi, Joan Laporta continue son dégraissage. Et parmi ses indésirables, un joueur lui donne du fil à retordre : Miralem Pjanic. Arrivé l'an dernier en Catalogne, l'international bosnien est déjà sur le départ. Comme révélé par le10sport.com, le PSG et Chelsea ont été sondés pour l'accueillir. Mais Pjanic aurait d’autres ambitions. C'est à la Juve, en terrain conquis, que Miralem Pjanic voudrait revenir. A tel point que l'ancien Lyonnais aurait recalé certaines propositions.

Pjanic attend toujours la Juve