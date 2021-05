Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG et Chelsea réfléchissent pour Pjanic

Publié le 19 mai 2021 à 17h15 par Alexis Bernard

Malheureux au Barça, Miralem Pjanic cherche déjà à partir. Proposé à plusieurs grands clubs européens, le Serbe voit le PSG et Chelsea réfléchir à son profil.

Invité surprise du dernier mercato d'été, Miralem Pjanic n’a pas du tout réussi à s’intégrer au FC Barcelone. Son aventure vire au cauchemar et le Serbe a déjà mis tout en œuvre pour tenter de partir cet été. Selon nos informations, son profil a déjà été proposé à plusieurs écuries du gotha européen. Et deux d’entre elles sont en réflexion.

Chelsea et Paris n’ont pas dit non

Selon nos informations, Chelsea et le PSG ont été sondés pour accueillir Miralem Pjanic la saison prochaine. Les contours de cette possibilité opération n’ont pas été abordés mais l’idée d’un prêt, pour se relancer, pourrait séduire. Après avoir été approchés, Chelsea et Paris n’ont pas dit non et prennent le temps de la réflexion afin de donner suite, ou pas, à ce dossier. Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino attendent certainement de voir les éventuels mouvements du début du mercato avant de se positionner. L’apport d’un Pjanic, fin technicien, capable d’évoluer derrière une ligne d’attaque performante pour en devenir un précieux serviteur, a de quoi plaire. Seul point noir : son imposant salaire.



Ce qui est sûr, c’est que Miralem Pjanic ne veut pas rester au Barça, dans ces conditions. A l’image d’Antoine Griezmann, le Bosnien fait face à une adaptation plus que difficile. Le vestiaire appréciait Arthur Melo, qui a fait le chemin inverse vers la Juventus Turin. Très habile pour rendre l’intégration des nouveaux difficiles, il semble que Lionel Messi est encore frappé…