Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur cette piste défensive de Leonardo !

Publié le 19 mai 2021 à 15h45 par Th.B.

Déterminé à évoluer au FC Barcelone la saison prochaine, Emerson Royal aurait passé une examen oral dans l’optique d’obtenir un passeport espagnol et de ne pas occuper une place d’extra-communautaire au sein de l’effectif culé. En outre, le PSG ne serait pas en haut de sa liste. Explications.

Dans le viseur de Leonardo en marge du prochain mercato, comme Foot Mercato l’a confirmé mardi, Emerson Royal devrait cependant snober le directeur sportif du PSG en quête d’un nouveau latéral droit alors que le départ d’Alessandro Florenzi se confirme peu à peu. La Cadena SER assurait ces dernières heures, en s’appuyant sur l’entourage du joueur, que son avenir s’écrivait au FC Barcelone où il s’attendrait déjà à faire la pré-saison. Et afin de mettre toutes les chances de son côté, le défenseur brésilien appartenant à moitié au Betis Séville aurait franchi un nouveau cap vers son objectif d’évoluer au FC Barcelone.

Emerson aurait passé un examen pour le passeport espagnol !