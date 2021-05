Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation fracassante sur le dossier Haaland !

Publié le 19 mai 2021 à 15h00 par Th.B.

Talent indéniable des prochaines années, Erling Braut Haaland ne pourrait cependant pas être transféré au FC Barcelone ou dans n’importe quelle autre puissance européenne à l’intersaison selon la presse espagnole.

Erling Braut Haaland serait dans le viseur des plus grands clubs européens dont dans celui du FC Barcelone et du Real Madrid pour ne citer qu’eux. Alors annoncé comme étant la priorité estivale de Joan Laporta au poste d’avant-centre, Erling Braut Haaland ne pourra cependant pas débarquer au FC Barcelone dans le contexte actuel. En effet, en raison d’un manque de ressources et de l’importance de la prolongation de contrat de Lionel Messi, il se pourrait que le club culé décide de mettre le dossier Haaland de côté selon Tv3 afin de se donner toutes les chances de mener à bien l’opération Lionel Messi. Et cette décision devrait être prise par tous les courtisans de l’attaquant du Borussia Dortmund, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024.

Un transfert imposible pour Haaland ?