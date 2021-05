Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une terrible issue dans le dossier Haaland ?

Publié le 18 mai 2021 à 22h45 par La rédaction

Après une année morose, le FC Barcelone cherche à se renforcer offensivement. Et si Joan Laporta rêvait d'une arrivée d'Erling Braut Haaland cet été, cela ne sera finalement pas le cas.

Le FC Barcelone traverse des moments compliqués. Après sa défaite à domicile face au Celta Vigo ce dimanche, il sait que seule la Coupe d’Espagne remportée il y a quelques semaines viendra garnir son armoire à trophées cette saison. Mais un nouveau chapitre va débuter en Catalogne. Cet été, le président Joan Laporta va tenter de renforcer son équipe pour la saison prochaine. Mais les problèmes économiques du club empêcheront toute folie.

La priorité n’est plus Haaland