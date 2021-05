Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone, Chelsea… Un avenir incertain pour Lewandowski !

Publié le 18 mai 2021 à 20h30 par T.M.

Au Bayern Munich, on tient bien évidemment à son serial buteur, Robert Lewandowski. Toutefois, dernièrement, cela s’est agité autour de l’avenir du Polonais. Et cet été, un départ de Lewandowski pourrait bien être une possibilité.

« Bien sûr qu’il va rester ». Du côté du Bayern Munich, la porte est fermée à double tour concernant Robert Lewandowski. Karl-Heinz Rummenigge l’a ainsi bien savoir, il n’est pas question de se séparer du buteur polonais lors du prochain mercato estival. Cependant, dans l’esprit du joueur de 32 ans, la vérité pourrait bien être différente. En effet, dernièrement, L’Equipe faisait savoir qu’après avoir tout vécu en Allemagne et au Bayern Munich, Lewandowski pourrait être tenté de relever un nouveau défi. Mais où pourrait alors aller le joueur bavarois, toujours sous contrat jusqu’en 2023 ? Le quotidien sportif soufflait alors la piste PSG où une place pourrait l’attendre avec le possible départ de Kylian Mbappé. Cependant, il faudrait déjà écarter cette possibilité pour Robert Lewandowski. En effet, comme l’a fait savoir Sky Sport ce mardi, le protégé d’Hans-Dieter Flick n’aurait tout simplement aucune envie de rejoindre le club de la capitale et ne s’imaginerait pas évoluer en Ligue 1 pour la suite de sa carrière.

Un départ du Bayern… mais pas au PSG ?