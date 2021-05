Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est bien en grand danger pour Milik...

Publié le 18 mai 2021 à 22h10 par A.M.

Cet été, l'avenir d'Arkadiusz Milik sera l'un des enjeux majeurs de l'OM. Et pour cause, l'attaquant polonais ne manque pas de convoitises sur le marché, notamment en Serie A où son profil est très apprécié.

« C’est un prêt avec obligation d’achat avec plusieurs paiements. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples sauf si on le décide. On a le contrôle ». Pablo Longoria ne cesse de le répéter, c'est bien l'OM qui a la main concernant l'avenir d'Arkadiusz Milik, prêté par Naples cet hiver. L'option d'achat est obligatoire ce qui engendre le fait que l'attaquant polonais sera définitivement un joueur marseillais cet été. Toutefois, les interrogations demeurent concernant l'avenir de Milik puisqu'un pacte aurait été conclu entre les deux parties, permettant à l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam de quitter l'OM cet été contre une somme abordable pour un joueur de son niveau.

Les grands clubs de Serie A sont tous à l'affût pour Milik