Mercato - OM : Longoria prépare sa nouvelle offensive pour Gerson !

Publié le 18 mai 2021 à 19h15 par T.M. mis à jour le 18 mai 2021 à 19h48

A l’approche du mercato estival, cela s’active du côté de l’OM. Et ces derniers jours, un nom retient surtout l’attention : Gerson. A 23 ans, le milieu de terrain de Flamengo serait très attendu par Jorge Sampaoli. Et pour satisfaire son entraîneur, Pablo Longoria pourrait agir en conséquence.

Ancien entraîneur de l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli est donc bien informé des talents dont regorge le championnat brésilien. Une connaissance qu’il serait d’ailleurs en train d’utiliser pour préparer le futur projet de l’OM. En effet, alors que Boubacar Kamara va vraisemblablement quitter le club phocéen cet été, il y aura un vide à combler au milieu de terrain. Et pour cela, l’entraîneur de l’OM souhaite aller piocher du côté de Flamengo. Comme révélé par la presse brésilienne, Sampaoli veut ainsi faire venir Gerson, milieu brésilien de 23 ans. Cela fait donc maintenant quelques jours que cela s’enflamme autour de l’intérêt des Phocéens pour le joueur de Flamengo. Un intérêt que le10sport.com a été mesure de vous confirmer et selon nos informations, Pablo Longoria a même proposé une première offre à hauteur de 24M€. Un montant encore loin des attentes des dirigeants du club de Rio de Janeiro, puisque comme nous vous l’avons révélé, un montant de 30M€ est attendu.

Une deuxième offre pour acter le transfert de Gerson ?