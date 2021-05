Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM a proposé 24 M€ pour Gerson, Flamengo veut 30 M€ !

Publié le 16 mai 2021 à 11h15 par Alexis Bernard

L’OM vient de frapper un grand coup avec une offre pour Gerson, la pépite brésilienne de Flamengo. Et le dossier sent très bon pour Jorge Sampaoli, qui en fait sa priorité pour le recrutement.

C’est une information qui lance très clairement l’ère Sampaoli et le mercato marseillais. D’après Globo Esporte , l’OM aurait transmis une offre pour Gerson, milieu de terrain brésilien de 23 ans qui évolue sous les couleurs de Flamengo. D’après nos sources, ces informations sont tout à fait exactes. En revanche, le montant de l’offre transmise n’est pas de 25 millions d’euros mais précisément de 24 millions d’euros.

Gerson est fortement tenté par l’OM

A l’écoute, Flamengo aurait indiqué à l’OM être d’accord pour négocier le transfert de Gerson. Et selon nos informations, le prix réclamé par le club brésilien est clair : 30 millions d’euros. L’OM sait désormais que le dossier est à sa portée. Après avoir proposé 24 millions d’euros, Pablo Longoria n’a plus qu’à finaliser les discussions pour trouver un accord avec Flamengo. L’écart entre l’offre phocéenne et les demandes du club brésiliens est faible.



De son côté, Gerson est très clairement ouvert à une arrivée en Europe. Et la perspective de rejoindre l’OM le séduit. La présence de Jorge Sampaoli, à l’initiative du dossier, a de quoi le convaincre de venir. Il sait qu’une place l’attend dans l’entrejeu marseillais. Un dossier qui sent bon et qui délivre déjà des informations sur le mercato à venir. L’OM a des ambitions et des moyens. Même s’il faut aussi s’attendre à un grand départ. Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car sont en première ligne pour un gros transfert. L’Angleterre en ligne de mire pour ces deux hommes.