OM : Le transfert bouclé en équipe de France !

La rédaction

Pendant l’Euro 2024 avec l’équipe de France, Jonathan Clauss a vu son avenir se dessiner loin de l’OM. Contacté par Franck Haise, puis approché par Nice, le latéral droit a finalement pris la décision de rejoindre les Aiglons. Un choix mûrement réfléchi, dans lequel sa femme a joué un rôle clé.

Alors qu’il avait connu sa première sélection en Bleus lorsqu’il était au RC Lens, Jonathan Clauss a, par la suite, rejoint l’OM. Sous les couleurs du club phocéen, le latéral droit français a fait une dernière saison 2023/2024 mitigée, mais suffisante pour que Clauss se retrouve sur la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024 avec l'équipe de France.

L’appel de Franck Haise

Jonathan Clauss révèle d’ailleurs à L’Équipe que c’est pendant cet Euro avec la France que Franck Haise a pris de ses nouvelles et amorce ainsi son transfert de l'OM vers Nice : « Haise prend des nouvelles de moi pendant l'Euro, juste parce qu'on s'entend bien. Il n'y avait pas de Nice ou quoi que ce soit, explique dans un premier temps l’ancien Sang et Or. Trois semaines plus tard, c'était la fin de l'Euro, et mon agent me dit : « Nice est chaud sur toi. » Il y avait deux, trois autres clubs, mais je n'avais pas envie de bouger hors de France. »

« Je sais que tout va être positif »

L’ancien de l’OM explique également que sa femme l’a aidé à prendre sa décision : « Quand Nice m'appelle, je sais que tout va être positif là-bas. Mais j’ai toujours cet esprit de revanche, de vengeance, de ne pas quitter l’OM, de ne pas rester sur une frustration. Je savais qu'ils voulaient que je parte, mais c'est parfois difficile à accepter. Je parle énormément avec ma compagne. Je lui dis que je ne sais pas quoi faire. Elle me dit : « Nice, c'est la bonne chose à faire, tu vas t'en sortir. » Et j'ai dit OK. En arrivant ici, j’ai vite compris qu’elle avait raison de me dire : « Fonce, ça va être génial ». »