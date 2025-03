Sorties, restaurant… Le problème inattendu rencontré à l’OM

La rédaction

Aujourd'hui à l'OGC Nice, Jonathan Clauss aura donc évolué pendant deux saisons à l'OM. Arrivé en 2022, l'international français a fait ses valises l'été dernier, alors qu'il n'entrait plus dans les plans olympiens. Désormais chez les Aiglons, Clauss a retrouvé un quotidien qu'il affection alors qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait du côté de Marseille.

Poussé vers la sortie après deux saisons passées à l’OM, Jonathan Clauss a connu un passage spécial sur la Canebière. Si des "clashs" étaient évoqués lors de son départ, le joueur avait déclaré à Téléfoot être en bons termes avec l’OM : « Oui, je suis parti en bons termes de Marseille, parce qu'aujourd'hui j'ai pris énormément de recul sur la situation. J'ai aussi découvert un club extraordinaire. Évidemment, il n'y a aucun clash ou aucun problème avec l'Olympique de Marseille, ça, c'est clair. »

Son passage à l’OM

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien défenseur de l’OM est revenu sur son passage chez les Phocéens :

« On connaît la religion du foot à Marseille et ce que cela implique. En venant de Lens, je n'avais eu que des échos. Je disais : "Ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir". Mais on se rend compte que c'est vraiment... Vous vivez foot. Vous êtes joueur de foot professionnel à l'Olympique de Marseille et vous n'êtes que ça. »

« J'aime vivre »

Jonathan Clauss explique que le rythme de l’OM ne lui correspondait pas, préférant la tranquillité niçoise. « Moi, j'ai une carrière qui est un peu différente de ça. J'aime me balader, j'aime sortir de ma maison, j'aime vivre, en fait », explique dans un premier temps Clauss. « Le problème, c'est que ça m'a desservi, parce qu'au resto, à midi ou le soir, on croise des gens qui se demandent pourquoi vous êtes là et pas chez vous, alors que vous profitez juste d'un moment en famille. C'est bien d'être à la maison : on a la chance d'avoir de belles maisons, mais ce n'est pas ça, la vie. C'est de profiter des siens, de pouvoir s'aérer l'esprit. Et à Nice, c'est ce que je retrouve », termine-t-il.