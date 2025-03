Zidane : «La Ligue 1 m’intéresse», la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que les fans de l’OM se mettent à rêver d’un jour ou l’autre d’une arrivée de Zinedine Zidane comme entraîneur, c’est d’abord l’un de ses fils qui pourrait débarquer dans le championnat de France. Lequel ? Gardien actuel de de Grenade, Luca Zidane s’est dit tenté par une aventure en Ligue 1, lui qui s’était déjà dit intéressé à l’idée de signer du côté du club phocéen.

Verra-t-on prochainement un Zidane à l’OM ? Récemment, c’est Luca Zidane, gardien de Grenade, qui avait remis une pièce dans ma chaine. En effet, pour la presse espagnole, il avait confié à propos d’une signature au sein du club phocéen : « Je ne sais pas, on verra, pour l'instant je suis ici à Grenade, je suis heureux d'être ici et ce qui peut arriver, on verra ».

« Moi, la Ligue 1 m’intéresse »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Luca Zidane en a rajouté une couche à propos d’un avenir en France. Le fils de Zinedine Zidane a alors confié : « Je n’ai jamais été tenté par la France ? En France, ils ne nous connaissent pas, ou très peu, comme joueur. On nous voit encore comme des Zidane. Enzo en a fait l'expérience à Rodez. En Espagne, on nous connaît plus en tant que joueurs. Moi, ça fait quatre, cinq ans que j'ai fait mon trou en L2. Théo prend de plus en plus d'épaisseur. En équipes de France de jeunes, ou même quand on était à Madrid, c'était plus les "fils de". En partant, on a acquis plus de liberté. (…) En France, très peu de monde regarde la L2 espagnole, comme les Espagnols ne regardent pas la France. Mais on veut jouer en Première Division, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou en Angleterre. C'est notre volonté. On est ambitieux, compétiteurs et travailleurs. Moi, la Ligue 1 m'intéresse, même si mon objectif est de remonter avec Grenade ».

« La France est une possibilité »

« A 26 ans, j'arrive à un moment charnière de ma carrière. Je n'ai pas loin de 150 matches en L2, des expériences en Liga avec le Rayo et le Real. Il faudra peut-être que je fasse un nouveau choix en juin. Je veux m'installer et être performant en L1. Que ce soit moi, Théo ou Elyaz, on est tous ambitieux. On est là pour monter le plus haut possible. Mais la France est une possibilité. C'est notre pays, même si notre culture foot reste plus espagnole », a ensuite ajouté Luca Zidane.