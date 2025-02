Zidane à l’étranger : C’est décidé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir assurer la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France en 2026, Zinedine Zidane serait déjà en train de négocier les contours de son futur contrat avec la FFF. Et l’ancien coach du Real Madrid, qui souhaite toujours vivre en Espagne, aurait d’ailleurs inclus cette condition pour signer…

Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France, c’est pour bientôt ? Didier Deschamps a déjà officialisé son futur départ du poste de sélectionneur national, prévu après la Coupe du Monde 2026. Rien n’a encore été décidé quant à l’identité de son successeur, mais c’est bien évidemment Zidane qui fait office de grandissime favori pour reprendre le flambeau de Deschamps. Avec des conditions bien précises, toutefois…

«Il ne veut pas partir», Zidane refuse la France

Zidane négocie son contrat

Selon les récentes révélations du média espagnol Mundo Deportivo, Zinedine Zidane discuterait déjà de son futur contrat avec la Fédération Française de Football. Premier point, et non des moindres : l’ancien coach du Real Madrid ne souhaite pas de date d’expiration, et donc s’engager pour une durée illimitée avec l’équipe de France.

Il veut continuer à vivre… à Madrid

Autre point exclusif réclamé par Zidane pour s’engager à la tête des Bleus : il souhaite pouvoir exercer sa fonction de sélectionneur de l’équipe de France tout en continuant d’habiter à Madrid, ville où il est installé avec sa famille. C’est d’ailleurs dans cette volonté de continuer à habiter à l’étranger que Zidane aurait refusé toutes les autres propositions de clubs qui lui ont été formulées ces dernières années. Reste à savoir si la FFF acceptera toutes ces conditions.