«Plus de saveur», la dépression le frappe à l’OM !

La rédaction

Jonathan Clauss (32 ans) a vécu une période difficile à l’OM, au point de perdre le goût à son quotidien. Aujourd'hui à l'OGC Nice, le Français a retrouvé le sourire alors qu'il a expliqué que la pression et les rumeurs ont pesé sur son moral à Marseille.

Jonathan Clauss revit du côté de Nice après son départ de l’OM. Le latéral droit explique notamment, dans un entretien accordé à L’Équipe, préférer le rythme de vie niçois : «(La vie) c’est de profiter des siens, de pouvoir s'aérer l'esprit. Et à Nice, c'est ce que je retrouve ». Clauss profite, ce qu'il n'avait pas forcément réussi à Marseille.

«Ma vie n'avait quasiment plus de saveur»

Jonathan Clauss explique en effet avoir traversé une phase très compliquée lors de son passage à l’OM : «J'ai connu une période à Marseille où c'était extrêmement compliqué dans ma vie de tous les jours. Elle n'avait quasiment plus de saveur. C'était foot, dormir, foot, dormir. Je ne pouvais plus mettre un pied dehors.»

«Je respire»

Jonathan Clauss raconte également avoir souffert des rumeurs qui circulaient à son sujet et qu’il retrouve une certaine tranquillité depuis son départ de l’OM : « Il y avait des rumeurs. Les gens se cantonnaient à l'image médiatique que j'avais et qui était fausse, alors que je ne faisais rien de tout ça. Aujourd'hui, je savoure d'être là (à Nice). Je vais au resto tranquillement avec ma compagne ou mes parents, je me balade un peu en ville. Je respire, en fait.»