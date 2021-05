Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur doit absolument conserver Pablo Longoria cet été ?

Publié le 16 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que la fin de saison approche, l’OM devrait se montrer très actif lors du prochain mercato estival, notamment dans le sens des départs. Mais selon vous, quel joueur doit abonnement conserver le club phocéen ?

Toujours en course pour être européen, l’OM aura connu une saison très mouvementée, marquée par de profonds changements. Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas ont laissé la place à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, permettant ainsi à Frank McCourt d’ouvrir un nouveau chapitre de son aventure marseillaise. Un grand chantier attend désormais l’OM, puisque de nombreux joueurs devraient quitter la cité phocéenne, tandis que plusieurs renforts sont attendus. Arturo Vidal, Mattéo Guendouzi, Gerson, Jérémie Boga, El Bilal Touré ou encore Yan Valery sont annoncés sur les tablettes de Pablo Longoria. Mais selon vous, quel joueur actuellement à l’OM doit absolument rester ?

Une vague de départs se précise à l'OM

Alors que le départ de Florian Thauvin pour les Tigres est d’ores et déjà acté, d’autres joueurs n’entrant pas dans les plans de Jorge Sampaoli sont appelés à plier bagage, à l’instar de Michael Cuisance, Olivier Ntcham, Yuto Nagatomo, Yohann Pelé, Saîf-Eddine Khaoui ou encore Christopher Rocchia. À l’inverse, l’OM espère conserver Arkadiusz Milik, arrivé cet hiver et déjà annoncé sur le départ. L’attaquant polonais disposerait en effet d’une clause lui permettant de s’en aller sans grande difficulté, et la Juventus serait notamment à l’affût. De son côté, Boubacar Kamara dispose d’une belle cote sur le marché et pourrait être vendu par Pablo Longoria afin de renflouer les caisses olympiennes, une situation similaire à celle de Duje Caleta-Car, déjà pisté par Liverpool l’hiver dernier. Pol Lirola et Leonardo Balerdi ont quant à eux été prêtés à l’OM et auraient convaincu Jorge Sampaoli en vue de la saison prochaine, reste encore à trouver un accord pour leur transfert définitif.



Alors selon vous, quel joueur doit absolument conserver Pablo Longoria cet été ? À vos votes !