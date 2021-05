Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le «nouveau Pogba» dans le viseur de Pablo Longoria ?

Publié le 16 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Selon les dernières informations de la presse brésilienne, Pablo Longoria voudrait faire venir Gerson à l’OM. Le joueur de Flamengo qui semble avoir un profil très intéressant.

Avec le départ annoncé de Boubacar Kamara, le milieu de terrain devrait être l’un des grands chantiers de l’OM cet été. Pour Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, l’une des missions sera alors de renforcer l’entrejeu et les pistes se multiplient. Après Matteo Guendouzi et Arturo Vidal, un nouveau dossier est apparu. En effet, selon les informations de la presse brésilienne, l’OM serait tombé sous le charme de Gerson, actuellement à Flamengo, souhaitant même offrir jusqu’à 25M€ pour recruter le joueur brésilien.

« Gerson est un vrai milieu relayeur »