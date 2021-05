Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gardien de Pochettino veut partir cet été !

Publié le 16 mai 2021 à 4h15 par T.M.

Actuellement prêté par le PSG à Châteauroux, Marcin Bulka n’a pas vraiment envie de réintégrer l’effectif parisien cet été.

Avec Keylor Navas et Sergio Rico, le PSG est déjà bien équipé au poste de gardien. Il est donc difficile de se faire une place et certains ont donc dû aller voir ailleurs l’été dernier pour avoir du temps de jeu. Cela a notamment été le cas de Marcin Bulka. En début de saison, le Polonais avait ainsi filé du côté de Carthagène, en Espagne, et alors que cette aventure se passait mal, il est revenu en France, où il termine actuellement la saison à Châteauroux. Et alors que Bulka doit revenir au PSG cet été, il espère repartir très rapidement.

« J’aimerais vraiment effectuer un autre prêt »