Mercato - PSG : Marcin Bulka justifie son choix fort cet hiver !

Publié le 1 février 2021 à 1h15 par La rédaction

Officiellement prêté à Châteauroux, Marcin Bulka s'est expliqué sur cette décision.

Âgé de seulement 21 ans, Marcin Bulka est l'un des grands espoirs du PSG. Le gardien polonais est arrivé en provenance de Chelsea en 2019, mais il n'a revêtu le maillot du Paris Saint-Germain qu'à deux reprises depuis qu'il a rallié le Parc des Princes. Pour lui permettre de trouver davantage de temps de jeu, Marcin Bulka a ainsi été prêté à Carthagène, en début de saison, en deuxième division espagnole, où il n'a effectué que quatre petites apparitions toutes compétitions confondues. Le PSG l'a donc rapatrié cet hiver dans l'espoir de lui trouver un nouveau point de chute, où il sera davantage sollicité. C'est désormais chose faite avec l'officialisation de son prêt à Châteauroux jusqu'à la fin de la saison. Marcin Bulka est justement revenu sur ce nouveau départ pour sa jeune carrière.

« Je voulais avoir plus de temps de jeu »