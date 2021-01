Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ surprise à prévoir dans l’effectif de Pochettino ?

Publié le 31 janvier 2021 à 21h15 par H.G.

Alors qu’il a vu son temps de jeu considérablement diminuer depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, Idrissa Gueye pourrait quitter le club de la capitale d’ici à la fermeture de cette fenêtre hivernale des transferts ce lundi.

Arrivé en lieu et place de Thomas Tuchel début janvier, Mauricio Pochettino souhaite bâtir un effectif à son image au PSG. Dans cette perspective, le technicien argentin a fait de Dele Alli sa grande priorité de recrutement cet hiver comme le10sport.com vous l’a annoncé. L’international anglais pourrait s’avérer être le couteau suisse parfait dans le 4-2-3-1 concocté par Mauricio Pochettino dans la mesure où il pourrait aussi bien évoluer sur un côté que dans une position plus axiale. Seulement voilà, certains joueurs du PSG seront forcément perdants avec ce changement de tactique et d’entraîneur, et cela semble tout particulièrement être le cas d’Idrissa Gueye. En effet, l’ancien joueur d’Everton joue moins sous les ordres de Mauricio Pochettino, chose qui pourrait le conduire à s’en aller dans les prochaines heures…

Newcastle aurait contacté le PSG pour Idrissa Gueye !