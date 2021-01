Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prend position pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 31 janvier 2021 à 20h30 par A.C.

Neymar semble décidé à continuer au Paris Saint-Germain... et il aimerait bien que Kylian Mbappé le fasse avec lui.

Le Paris Saint-Germain a actuellement une des attaques des plus impressionnantes. Le club de la capitale peut notamment compter sur Neymar et Kylian Mbappé, arrivés en 2017 et considéré comme deux des meilleurs joueurs au monde actuellement. Le premier enchaine les prestations de haut niveau, tandis que le second est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, avec 14 buts en 10 matchs. Pourtant, un danger semble se dessiner. Les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé se terminent en effet en juin 2022, ce qui veut dire que s’ils ne prolongent pas au cours des prochains mois, un départ pourrait sérieusement être envisagé ! Leonardo est bien sûr au courant et c’est pour cela qu’il clame haut et fort faire tout son possible pour que les deux stars restent au PSG le plus longtemps possible.

« Je veux rester au PSG »

Pour Neymar, ça sent bon. Nous vous expliquions sur le10sport.com en juillet dernier que le Brésilien est plus heureux que jamais au Paris Saint-Germain, mais également dans sa vie de tous les jours à Paris. Il a d’ailleurs envoyé plusieurs messages forts à Leonardo et au PSG ces derniers mois et a récidivé ce dimanche, sur une chaîne nationale comme TF1 . « Je suis heureux au PSG, je suis très heureux. Ça beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi » a expliqué Neymar, invité de l’émission Sept à Huit . « Je ne sais pas si c’est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd’hui je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus clame. Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG ». Le problème, c’est que les choses sont quelque peu différentes pour son coéquipier Kylian Mbappé.

« J’espère que Kylian restera aussi »