Mercato - PSG : Cette grande annonce sur l'avenir d'Eriksen

Publié le 31 janvier 2021 à 18h15 par A.D.

Dans une situation compliquée à l'Inter, Christian Eriksen serait dans le viseur de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Toutefois, il semblerait que les Nerazzurri ne soient pas décidé à laisser partir le milieu offensif danois de sitôt.

A la peine depuis son arrivée à l'Inter, Christian Eriksen aurait manifesté son désir de partir dès cet hiver. Conscient de la situation du Danois, Leonardo pourrait en profiter, bien que Mauricio Pochettino préfère Dele Alli, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, l'avenir de Christian Eriksen à l'Inter pourrait prendre un tout nouveau tournant. Alors qu'il retrouve des couleurs chez les Nerazzurri , l'ancien de Tottenham pourrait finalement rester à Milan. Interrogé après la victoire de l'Inter dans le derby de la Madonnina en Coupe d'Italie, Antonio Conte a fait clairement savoir que Christian Eriksen n'allait pas faire ses valises cet hiver. « Personne ne vient et personne ne part. Eriksen est un jeune homme très intelligent, il a de la qualité et il fait partie de notre projet. Je suis heureux qu'il ait marqué ce but aujourd'hui, je l'ai moi-même poussé à tirer le coup franc... Nous l'aimons tous. Nous nous accrochons à lui et nous allons continuer avec ce groupe » , a confié le coach de l'Inter en conférence de presse ce mardi.

«Même Eriksen peut avoir un rôle important, qu'il joue beaucoup ou peu»