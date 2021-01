Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur le dossier Eriksen !

Publié le 27 janvier 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines avec l’arrivée de Mauricio Pochettino, Christian Eriksen devrait néanmoins être retenu par l’Inter Milan comme l’a indiqué Antonio Conte.

Avec la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG cet hiver, de nombreuses spéculations sont rapidement apparues quant aux possibles arrivées de Dele Alli (Tottenham) et Christian Eriksen (Inter Milan) au Parc des Princes. Les deux anciens protégés de l’entraîneur argentin à Tottenham, qui sont en difficultés dans leurs clubs respectifs, figureraient donc sur ses tablettes au PSG. Et si Dele Alli semble de plus en plus proche de ses retrouvailles avec Pochettino, la tendance est bien différence pour Eriksen…

« Il fait partie de notre projet »