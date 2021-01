Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est sur le point de boucler sa première recrue !

Publié le 26 janvier 2021 à 14h45 par A.M.

Priorité de Mauricio Pochettino cet hiver, Dele Alli serait plus proche que jamais de rejoindre le PSG. Un dénouement est attendu dans les prochaines heures.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité de Mauricio Pochettino pour cet hiver se nomme Dele Alli. Et pour cause, l'international anglais n'entre plus dans les plans de José Mourinho et souhaite se relancer à quelques mois de l'Euro. Conscient de la situation, le technicien argentin souhaite rapatrier son ancien joueur au PSG. Et alors que Daniel Levy, président de Tottenham, bloquait la transaction jusque-là, RMC Sport révélait ces dernières heures que le patron des Spurs aurait finalement revu sa position suite au forcing du joueur de José Mourinho, qui souhaite se séparer de Dele Alli. Et tout pourrait désormais aller très vite.

Dénouement imminent pour l'arrivée de Dele Alli ?