Mercato - PSG : Alli, Eriksen… L’opération XXL de Leonardo s’accélère !

Si le dossier Dele Alli a longtemps semblé être dans une impasse pour le Paris Saint-Germain, le club de la capitale verrait enfin une ouverture se produire dans ce feuilleton. Et bien que l’international anglais soit encore loin d'être un joueur du club de la capitale, les choses pourraient prochainement s'accélérer grâce à Christian Eriksen.

Officiellement intronisé entraîneur du PSG début janvier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est arrivé dans la capitale française avec une priorité claire pour son recrutement. Et pour cause, l’Argentin souhaite vivement s’attacher les services de Dele Alli comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Les deux hommes se sont déjà côtoyés à Tottenham, et ils souhaiteraient donc tous deux refaire équipe au sein des pensionnaires du Parc des Princes. Problème : il était annoncé jusque-là que le président des Spurs , Daniel Levy, ne voulait pas voir filer Dele Alli cet hiver, que ce soit dans le cadre d’un prêt ou d’un transfert. Cependant, il semblerait que sa position ait finalement évolué.

En effet, Fabrizio Romano annonce ce mardi que les discussions entre le PSG et Tottenham auraient accéléré tant le club parisien souhaite enrôler Dele Alli, qui voudrait aussi rallier la Ville Lumière . Ainsi, à en croire le journaliste de Sky Sport , un accord entre les deux parties serait désormais proche d’être trouvé afin de permettre à l’international anglais de rejoindre Paris en prêt jusqu’en fin de saison sans option d’achat. Après plusieurs semaines de statu quo , le dossier semble donc enfin s’accélérer dans cette dernière ligne droite de ce mercato d’hiver. Cependant, la partie serait encore loin d’être gagnée pour le PSG. En effet, Fabrizio Romano ajoute que Tottenham voudrait d’abord recruter le remplaçant de Dele Alli avant de le laisser s’en aller. Et c’est précisément dans cette optique que Christian Eriksen entrerait dans la danse.

