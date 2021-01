Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande avancée pour la priorité de Mauricio Pochettino !

Publié le 26 janvier 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino a jeté son dévolu sur Dele Alli pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain cet hiver, l’international anglais commencerait à se rapprocher du club de la capitale.

Arrivé au PSG début janvier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est entré en fonction avec une priorité claire : Dele Alli. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’argentin aimerait grandement travailler de nouveau avec l’international anglais en le faisant venir dans l’effectif parisien. Seulement voilà, jusque-là, il était annoncé que Tottenham ne souhaitait pas se séparer de son joueur cet hiver. Cependant, les Spurs commenceraient enfin à ouvrir la porte au PSG à quelques jours de la fin de cette session hivernale des transferts…

Un accord en approche entre le PSG et Tottenham pour Dele Alli ?

Et pour cause, comme l’explique Fabrizio Romano ce mardi, les discussions entre le PSG et Tottenham se seraient accélérées, à tel point qu’un accord entre les deux parties serait proche. Celui-ci permettrait à Dele Alli de rallier la capitale française dans le cadre d’un prêt jusqu’en juin prochain sans option d’achat. Le PSG aurait longtemps poussé pour que l’Anglais rejoigne son effectif, lui qui veut aussi rejoindre Paris, et cela commencerait à porter ses fruits. Seul problème d’après Fabrizio Romano : Tottenham souhaiterait d’abord recruter son remplaçant avant de laisser filer Dele Alli au PSG. Pour rappel, Christian Eriksen a été annoncé sur les tablettes de l'écurie londonienne dans cette optique. Affaire à suivre…