Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première recrue en approche pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 25 janvier 2021 à 15h10 par T.M.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Mauricio Pochettino a fait de Dele Alli sa priorité pour ce mercato hivernal. Et après Tottenham, les deux hommes seraient très proches de se retrouver au PSG.

Le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino a officiellement été nommé entraîneur du PSG. Et à peine arrivé, l’Argentin a été assailli par les questions mercato. Quels joueurs rejoindraient son groupe en ce mercato hivernal ? Si Pochettino ne s’est pas vraiment penché sur le sujet, sa pensée semble toutefois très claire. En effet, selon les informations du 10sport.com, l’ancien entraîneur de Tottenham a fait des retrouvailles avec Dele Alli, son protégé chez les Spurs, sa priorité pour ce mois de janvier. Une entreprise dans laquelle il toucherait enfin au but.

Ça se précise pour Dele Alli !