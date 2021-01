Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino toucherait presque au but pour Dele Alli !

Publié le 25 janvier 2021 à 11h15 par T.M.

Pour cette dernière semaine du mercato hivernal, le gros dossier du PSG devrait concerner Dele Alli. Et concernant le joueur de Tottenham, Mauricio Pochettino pourrait bien devoir patienter jusqu’aux ultimes instants du marché.

Depuis l’été dernier, le PSG pense à Dele Alli. Mais jusqu’à présent, Leonardo s’était heurté à un mur. A l’intersaison, les Spurs auraient ainsi refusé 3 propositions de prêt pour le milieu de britannique. Toutefois, pour ce dernier, rien ne s’est arrangé à Londres, n’entrant pas dans les plans de José Mourinho. Ainsi, un départ pourrait bien intervenir d’ici la fin du mercato hivernal et le PSG ne serait pas très loin. D’ailleurs, désormais, le club de la capitale peut compter sur Mauricio Pochettino, ancien entraîneur d’Alli à Tottenham, pour rafler la mise. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé, Dele Alli est la grande priorité de l’entraîneur argentin durant ce mercato hivernal.

On attend la réponse de Daniel Levy