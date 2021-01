Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… L’avenir de Kylian Mbappé déjà scellé ?

Publié le 25 janvier 2021 à 9h45 par T.M.

Actuellement, Kylian Mbappé est en pleine réflexion concernant son avenir. Néanmoins, pour l’attaquant du PSG, la tendance pourrait plutôt pencher pour un départ en fin de saison. Explications.

Vendredi, après la rencontre face à Montpellier, Kylian Mbappé s’est présenté devant les médias et l’attaquant du PSG n’est pas venu parler pour rien. En effet, le joueur de Mauricio Pochettino est enfin du sorti du silence concernant son avenir. Alors que la question est de savoir si Mbappé prolongera ou s’en ira, le champion du monde a expliqué qu’il n’avait pas encore pris sa décision, prenant actuellement le temps de la réflexion avant de faire un choix très important pour la suite de sa carrière. « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion », avait alors confié Kylian Mbappé.

Mbappé vers un départ ?