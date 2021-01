Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un match Real Madrid-PSG pour Ramos ? La réponse !

Publié le 25 janvier 2021 à 9h15 par T.M.

Déterminé à s’offrir Sergio Ramos, le PSG aurait passé la seconde. Et dans ce dossier, le Real Madrid pourrait bien ne pas être en mesure de rivaliser.

Alors que Sergio Ramos et Florentino Pérez n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord sur les termes d’un futur contrat, ce différend pourrait bien se solder par un divorce. A 34 ans, l’Espagnol pourrait donc faire ses valises à l’issue de la saison et du côté du PSG, on est déjà prêt à saisir l’occasion pour récupérer le défenseur central. D’ailleurs, Leonardo se montrerait très convaincant pour tenter de recruter Sergio Ramos puisque selon les informations d’ El Transistor , le PSG promettrait un contrat de 3 ans avec à la clé 15M€ par saison au joueur de Zinedine Zidane.

Le Real Madrid ne changera pas ses plans !