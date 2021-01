Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur Longoria doit-il recruter pour la succession de Sanson ?

Publié le 25 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le départ de Morgan Sanson du côté d’Aston Villa semble imminent, l’Olympique de Marseille est annoncé sur les traces de nombreux joueurs afin de le remplacer. Ainsi, une question se pose : quel serait le meilleur choix pour Pablo Longoria dans cette optique ?

« J ' ai demandé à Morgan ce matin s'il avait la tête à jouer, parce que l'offre était sur la table. Malheureusement, il a dit "Mister, honnêtement, c'est dur et difficile pour moi." Je lui ai dit que je le laisserai hors du match, la concentration l'a quitté avec l'offre d'Aston Villa », a déclaré André Villas-Boas ce samedi à propos de Morgan Sanson au sortir de la défaite 3-1 de l’OM face à l’AS Monaco. Ce faisant, le technicien portugais a officiellement confirmé le départ imminent de son milieu français âgé de 26 ans. Comme le10sport.com vous l’avait annoncé le 18 janvier dernier, Aston Villa a accéléré sur le dossier Morgan Sanson et aurait ainsi trouvé un accord avec les pensionnaires du stade Vélodrome pour un transfert sec chiffré à 17,5 M€ à en croire les informations de Sky Sports . Et tandis que le départ de Morgan Sanson pourrait être officialisé dans les prochaines heures, l’OM et Pablo Longoria commenceraient d’ores et déjà à se pencher sur sa succession.

Amine Harit, Thiago Almada, Mahmoud Dahoud… L’OM multiplierait les pistes !