EXCLU - Mercato - OM : Morgan Sanson se rapproche d’Aston Villa !

Publié le 18 janvier 2021 à 18h45 par Alexis Bernard mis à jour le 18 janvier 2021 à 18h46

Tout proche de finaliser l'arrivée de Milik, l'OM pourrait enregistrer le départ de Morgan Sanson. Un transfert vers l'Angleterre pour financer la venue de son nouveau buteur.

Depuis bientôt trois semaines, l’OM discute activement avec un club de Premier League. Le 26 décembre dernier, le10sport.com révélait qu’une écurie anglaise avait en effet dégainé une offre pour Morgan Sanson, sans pour autant lever le voile sur l’identité de ce club. Suivi par Newcastle, Aston Villa, Crystal Palace ou encore Wolverhampton, Sanson est en réflexion depuis les fêtes de fin d’année pour trancher sur son avenir.

Moins de 20 millions d’euros

D’après nos sources, la situation de Morgan Sanson se précise un peu plus. Aston Villa accélère ces dernières heures et les discussions sont désormais à un stade très avancé. L’OM et le club anglais négocient pour un transfert sec. Un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros serait à l’étude, bien loin des sommes réclamées par Jacques-Henri Eyraud ces derniers mois… Mais un dossier qui pourrait permettre à l'OM de financier l'arrivée de Milik en provenance de Naples. Le Polonais serait tout proche de l'OM, notamment parce que la vente de Sanson se précise. Tout proche de rejoindre l’Angleterre, Morgan Sanson doit désormais trancher définitivement. Mais il n’a jamais été aussi proche de quitter l’OM.