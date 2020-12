Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Une nouvelle offre pour Morgan Sanson !

Publié le 26 décembre 2020 à 16h45 par Alexis Bernard mis à jour le 26 décembre 2020 à 17h02

Selon nos informations exclusives, l’OM vient de recevoir une première offre pour Morgan Sanson. La balle est dans le camp du joueur.

Le mercato de l’OM est lancé. A quelques jours de l’ouverture du marché des transferts de janvier, l’écurie marseillaise a reçu une première offre. Selon nos informations, elle implique le milieu de terrain Morgan Sanson. Depuis plus d’un an, l’ancien montpelliérain fait partie des joueurs les plus courtisés. C’est une nouvelle fois le cas cet hiver.

Sanson doit trancher