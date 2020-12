Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien attaquant de Ligue 1 prêt à offrir ses services à Villas-Boas ?

Publié le 26 décembre 2020 à 13h00 par D.M.

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Diego Rolan voudrait retourner en France et aurait l'intention de proposer ses services à de nombreux clubs dont l’OM. Mais une arrivée de l’attaquant uruguayen à Marseille parait improbable.

« Il faudra être malin pendant ce mercato. On ne va pas forcément vendre des joueurs, et s'il y a des choses intéressantes à faire, bien sûr qu'on le fera. Mais il faut qu'on soit réaliste par rapport à ce marché, impacté par la Covid 19 » déclarait il y a quelques jours Jacques-Henri Eyraud au micro de France Bleu . En difficulté financière, l’OM ne devrait pas se montrer dépensier cet hiver à moins qu’une grosse opportunité se présente. Le club entraîné par André Villas-Boas voudrait pourtanyt profiter du prochain mercato pour mettre la main sur un avant-centre capable d’épauler Dario Benedetto. Cela tombe bien puisqu’un attaquant aurait l’intention de proposer ses services aux dirigeants de l’OM.

Diego Rolan devrait être proposé à l'OM