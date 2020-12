Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme mise au point du clan Lautaro Martinez sur son avenir !

Publié le 26 décembre 2020 à 8h45 par D.M.

L’agent de Lautaro Martinez, Beto Yaque, a évoqué la situation de l’attaquant à l’Inter et une possible arrivée au FC Barcelone.

Le feuilleton Lautaro Martinez dure maintenant depuis des mois. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Inter, l’attaquant argentin est annoncé dans le viseur du FC Barcelone et un départ en Catalogne a notamment été évoqué lors du dernier mercato estival. A la recherche d’un remplaçant à Luis Suarez sur le front de l’attaque, la formation blaugrana aurait formulé plusieurs offres pour tenter de s’offrir Lautaro Martinez, mais l’Inter a été inflexible dans ce dossier. Le joueur a donc poursuivi sa carrière à Milan et à en croire la presse italienne, il aurait même entamé des discussions avec sa direction pour prolonger son contrat avec le club nerazzurrro . Ainsi, un départ vers le Barça semble de plus improbable.

« Il est bien là où il est »