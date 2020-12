Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est-il l’entraîneur qu’il faut pour le PSG ?

Publié le 26 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Si rien n’est encore officiel, Mauricio Pochettino va venir remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Le bon choix pour le club de la capitale ?

Malgré sa finale de Ligue des Champions il y a quelques mois, Thomas Tuchel n’a jamais été conforté au PSG. Bien au contraire… En effet, à cause d’une relation tendue avec Leonardo, il était quasiment acté que l’Allemand quitterait la capitale l’été prochain, une fois que son contrat expiré. Au PSG, on n’a finalement pas souhaité attendre. A l’heure des bilans en cette fin d’année 2020, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont décidé de remercié Tuchel à l’issue de la rencontre face à Strasbourg ce mercredi. Si rien n’est encore officiel, le natif de Krumbach ne serait donc plus l’entraîneur du PSG et la question de son successeur est même déjà réglée. Comme Le 10 Sport vous l’a confirmé, c’est Mauricio Pochettino qui va venir s’asseoir sur le banc du Parc des Princes, paraphant un contrat de deux ans et demi.

L’entraîneur qu’il faut pour relancer la machine ?

A la reprise de la saison, en janvier, c’est donc Mauricio Pochettino qui sera aux commandes au PSG. Le suspens n’aura pas duré longtemps dans cette quête du successeur de Thomas Tuchel. A peine l’information du licenciement de l’Allemand révélée, l’arrivée de l’Argentin a été annoncée. Cela faisait plusieurs semaines que le nom de Pochettino était évoqué du côté du PSG, au même titre que Massimiliano Allegri, Thiago Motta ou encore Simone Inzaghi. Finalement, du côté du Qatar, on a porté le choix sur l’ancien entraîneur de Tottenham qui a l’avantage de bien connaitre le club de la capitale pour y avoir évolué durant sa carrière de joueur. A lui désormais de s’adapter à son nouvel effectif, où il devra gérer un vestiaire rempli de stars avec Neymar ou Kylian Mbappé.



