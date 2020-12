Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Dans les coulisses du dossier Tuchel !

Publié le 24 décembre 2020 à 12h05 par Alexis Bernard mis à jour le 24 décembre 2020 à 12h17

Comme révélé par L’Equipe, le PSG se sépare de Thomas Tuchel. Voici comment Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont organisé le départ du technicien allemand, dans la nuit.

Il est 0h30 quand Thomas Tuchel est convoqué par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Au sortir du match contre Strasbourg (4-0), l’entraîneur du PSG est prié de répondre à une réunion de la plus haute importance. Un rendez-vous durant lequel Leonardo et Nasser expliquent à Tuchel qu’ils ne sont pas satisfaits de sa méthode et des résultats. Ce n’est pas la première fois qu’ils expriment leur mécontentement au technicien allemand, c’est la deuxième. Et ce deuxième acte sera fatal. A l’issue de cette entrevue nocturne, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont en effet indiqué à Thomas Tuchel qu’il était démis de ses fonctions. Selon nos sources, l’Allemand s’attendait à ce scénario depuis plusieurs mois. Il n’est pas surpris à l’écoute de l’annonce de ses dirigeants. Et leur demande de se tourner vers ses avocats pour régler la suite de ce dossier.

Paris prépare ce départ depuis des mois

Ce scénario n’est pas une surprise, pour Thomas Tuchel comme pour tous les décideurs parisiens. Comme le10sport.com l’a déjà évoqué, la relation entre l’entraîneur allemand et le club se détériore depuis plusieurs mois. Malgré la performance historique de l’équipe parisienne cet été, avec une finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich, les Qataris ne sont pas satisfaits des résultats, du jeu et de l’attitude de Thomas Tuchel. Depuis plusieurs mois, Paris prépare donc le départ de son coach. Il ne restait qu’à trouver le « bon moment ». Et surtout, avoir des certitudes sur le prochain entraîneur.

Pochettino va signer 2 ans et demi

Ce prochain coach, comme révélé par RMC Sport, est bien Mauricio Pochettino. D’après nos sources, l’Argentin va signer deux ans et demi. L’accord final est tombé dans la nuit, après le rendez-vous avec Thomas Tuchel. De son côté, Thomas Tuchel a déjà une piste chaude pour son avenir. Il s’agit de Manchester United. Courtisé par le Bayern Munich il y a un an, il a refusé de quitter Paris et un contrat de 5 ans qui lui tendait les bras. S’il n’a pas d’offre concrète de Manchester United, il y a des échanges informels depuis plusieurs semaines avec le club mancunien. Voir Tuchel rebondir en Premier League ne serait pas surprenant…