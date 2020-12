Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : On entre dans le vif du sujet pour Mbappé !

Publié le 24 décembre 2020 à 5h30 par Th.B.

Membre incontournable de l’effectif du PSG, Kylian Mbappé se trouve à 18 mois de l’expiration de son contrat au sein du club de la capitale. Mais dans les bureaux du comité de direction du Paris Saint-Germain, on veut remédier à ce problème au plus vite.

Arrivé à l’été 2017, Kylian Mbappé est entré dans l’avant-dernière saison de son contrat courant jusqu’en juin 2022. Compte tenu de son immense cote sur le marché des transferts, le PSG se trouverait contraint de vendre son jeune attaquant à l’occasion du prochain mercato estival alors que le Real Madrid ou encore Liverpool seraient en embuscade, prêts à saisir une opportunité. Néanmoins, si le PSG pouvait lui proposer un projet gagnant, Mbappé serait ouvert à signer une prolongation de contrat. Et en ce qui concerne les discussions, elles sont en cours d’après Leonardo. « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours ». Voici le message que le directeur sportif du PSG confiait au micro de Canal+ au début du mois de décembre. Une déclaration qui a précédé celle du président du Paris Saint-Germain qui allait même plus loin après la qualification du club de la capitale pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions.

Leonardo et Al-Khelaïfi ont posé les bases pour Mbappé