Mercato - PSG : Paredes, la première victime de Leonardo cet hiver ?

Publié le 24 décembre 2020 à 3h00 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Leandro Paredes pourrait partir dès cet hiver.

Le mercato hivernal va débuter dans seulement quelques jours et Leonardo aurait déjà pris les devants. Comme à son habitude, le directeur sportif du Paris Saint-Germain devrait trouver son bonheur en Serie A, un championnat qu’il connait parfaitement. Les médias transalpins annoncent en effet un intérêt prononcé du PSG pour Christian Eriksen, dont l’avenir devrait s’écrire loin de l’Inter. Mais avec la crise actuelle, une arrivée pourrait automatiquement entrainer un départ... et le sacrifié pourrait être Leandro Paredes.

Direction l’Inter pour Paredes