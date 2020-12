Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une occasion à saisir avec Leandro Paredes !

Publié le 21 décembre 2020 à 1h15 par H.G.

Alors que le PSG pourrait se séparer de Leandro Paredes, un club serait prêt à accueillir le milieu argentin dès cet hiver afin de renforcer son milieu de terrain.

Cet hiver, face aux pertes qu’il subit à cause de la pandémie de Covid-19, le PSG pourrait n’avoir d’autre choix que de vendre certains de ses joueurs. Ainsi, ce samedi, L’Equipe expliquait dans ses colonnes que Leonardo devrait vendre pour 40 M€ en janvier afin de permettre au club de la capitale d’être sur la voie de l’équilibre budgétaire en fin de saison. Dans cette optique, deux joueurs seraient sur le départ d'après le quotidien sportif, à savoir Julian Draxler, dont le contrat expirera en juin prochain, et Leandro Paredes. Et à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Alpes, le milieu argentin du PSG intéresserait une écurie de premier plan…

Antonio Conte verrait d’un bon oeil une arrivée de Leandro Paredes !