Mercato - PSG : Une offensive déjà lancée pour Alaba ? La réponse du Bayern Munich !

Publié le 20 décembre 2020 à 22h45 par H.G.

Alors que David Alaba est annoncé dans le viseur de nombreuses écuries, parmi lesquelles figurent le PSG et le Real Madrid, Karl-Heinz Rummenigge s’est exprimé sur la possibilité de voir l’international autrichien rallier la capitale espagnole cet hiver.

« Le Bayern a fait tout son possible pour prolonger le contrat de David Alaba. Nous lui avons présenté une offre très équitable, malgré la crise. Les derniers pourparlers ont eu lieu en octobre avec une date limite, mais l'offre n'a pas été acceptée et nous l'avons retirée. Je ne sais pas si d'autres pourparlers auront lieu », a expliqué Karl-Heinz Rummenigge dans un entretien accordé à Sport1 , confirmant ainsi le départ probable de David Alaba du Bayern Munich cet hiver. Le polyvalent joueur autrichien, capable d’évoluer aussi bien côté gauche qu’en défense centrale ou au milieu de terrain, arrivera en effet au terme de son contrat en Bavière le 30 juin prochain et aucun accord n’a été trouvé afin de le prolonger. De quoi conduire le Bayern Munich à se résoudre à l'idée de perdre son joueur de 28 ans en janvier afin d’éviter de le voir partir gratuitement six mois plus tard.

« David Alaba est libre de négocier avec qui il veut à partir du 1er janvier »