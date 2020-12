Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fixe une énorme condition pour recruter Alaba !

Publié le 18 décembre 2020 à 7h45 par La rédaction

Le PSG a de la concurrence dans le dossier David Alaba. Le Real Madrid serait notamment prêt à attirer l’Autrichien, mais à une condition.

Le PSG de Leonardo se cherche toujours un défenseur central depuis le départ de Thiago Silva l’été dernier. Les Parisiens se sont montrés très intéressés par le profil de David Alaba, en fin de contrat avec le Bayern en juin prochain. Ils devront pourtant se battre avec d’autres cadors européens comme le Real Madrid ou Chelsea pour s’attacher les services du joueur de 28 ans. Si le Real Madrid a déjà fait savoir qu’il ne devrait pas approcher David Alaba avant cet été, les Merengues ont aussi mis une condition à sa venue.

Le Real Madrid voudrait dégraisser avant d’accueillir Alaba !