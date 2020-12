Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça brûle pour la prolongation de Sergio Ramos !

Publié le 15 décembre 2020 à 19h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas décidé de quoi sera fait son avenir. Alors que le capitaine est notamment surveillé par le PSG ou la Juventus, la Casa Blanca met les bouchées doubles pour prolonger son capitaine.

Et si Sergio Ramos devait enfiler une autre tunique que celle du Real Madrid la saison prochaine ? Aussi surprenant que cela puisse être, cette possibilité pourrait bien exister. Après bientôt 16 années de bons et loyaux services envers la Casa Blanca , l’Andalou voit son contrat arriver à son terme en juin 2021. Et si la prolongation du capitaine devenue légende aurait du ne pas poser de problème en tant normal, les finances du Real Madrid, impactées par la crise du Coronavirus, ont retardé l’opération. Le temps de permettre à divers prétendants de s’engouffrer dans la brèche, comme le PSG et la Juventus Turin, mettant ainsi le feu aux poudres pour l’avenir de l’Espagnol. En interne, le dossier traîne en longueur, alors que le joueur formé au FC Séville sera libre de négocier dans deux semaines pour s’engager librement avec un de ses prétendants l’été prochain.

Un accord en approche…

Pourtant, le principal intéressé ne semble pas disposé à céder au chant des sirènes, et aurait plusieurs fois fait part de son souhait de terminer sa carrière au Real Madrid. Alors, pourquoi ce dossier, en apparence si simple, s’avère finalement épineux ? L’explication se trouve au niveau des exigences de chacun. Sergio Ramos souhaiterait être prolongé pour deux années minimum. Or, la règle dictée par Florentino Pérez est claire. Les joueurs de plus de 30 ans ne peuvent recevoir plus d’une année de prolongation. Mais si l’on en croît les informations de ABC , ce point serait en passe d’être réglé. Les deux parties seraient disposées à faire des concessions. Ramos en acceptant une baisse de salaire pour correspondre aux difficultés financières de la Casa Blanca , et le club en dérogeant à sa règle, offrant à Ramos un deal de plus d’un an. Le quotidien espagnol explique cependant que ce dernier point est encore en discussions, pour déterminer s’il s’agira directement d’un renouvellement de deux années, ou d’un contrat d’une année plus une en option.

… avant fin décembre ?