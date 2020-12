Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos a fixé des conditions claires pour son avenir !

Publié le 8 décembre 2020 à 17h30 par Amadou Diawara

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin, Sergio Ramos pourrait faire ses valises l'été prochain. Alors que le PSG et la Juventus s'intéresseraient à lui, l'international espagnol privilégierait toujours de rester à la Maison-Blanche. Mais pour pouvoir conserver Sergio Ramos et le prolonger, Florentino Pérez serait contraint de répondre à des exigences bien précises.

Arrivé du FC Séville à l'été 2005, Sergio Ramos fait le plus grand bonheur du Real Madrid depuis plus de 15 ans. Et pourtant, le capitaine de la Maison-Blanche pourrait ne pas finir sa carrière dans son club de coeur. En fin de contrat le 30 juin 2021, Sergio Ramos pourrait changer de club lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas très vite. D'ailleurs, plusieurs clubs seraient prêts à se jeter sur lui et à le récupérer lorsqu'il sera libre de tout contrat; à commencer par le PSG.

Leonardo toujours en embuscade pour Sergio Ramos ?

Selon les informations de Calciomercato.com , Leonardo n'espérerait qu'une chose : que Sergio Ramos ne prolonge pas avec le Real Madrid. A en croire le média transalpin, le directeur sportif du PSG penserait toujours à recruter le capitaine de la Maison-Blanche et compterait bien faire tout son possible pour obtenir gain de cause en cas de départ l'été prochain. En plus du PSG, la Juventus en pincerait également pour Sergio Ramos. La Vieille Dame serait toujours liée au défenseur central madrilène en raison de sa relation étroite avec Cristiano Ronaldo et de l'intérêt récurrent de Fabio Paratici pour les joueurs en fin de contrat. Toutefois, dans le cas de Sergio Ramos, les Bianconeri auraient quelques réserves à cause de son salaire. Alors que l'international espagnol voudrait parapher un contrat de près de 13M€, la Juve n'aurait pas du tout l'intention de débourser une telle somme pour un joueur de 34 ans. Les dirigeants turinois seraient séduits par Sergio Ramos, mais ne compteraient pas le recruter dans ces conditions. Ce qui expliquerait pourquoi ils n'auraient jamais lancé les grandes manoeuvres jusqu'à présent.

Sergio Ramos veut rester au Real Madrid, mais...