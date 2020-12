Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar toujours prêt à faire des folies pour une star du Real Madrid ?

Publié le 8 décembre 2020 à 16h45 par A.D. mis à jour le 8 décembre 2020 à 16h48

En fin de contrat au mois de juin, Sergio Ramos pourrait prolonger avec le Real Madrid d'ici Noël. Malgré tout, Leonardo et le PSG seraient toujours en embuscade pour le récupérer gratuitement à la fin de la saison.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos pourrait prendre le large après 16 saisons de règne à la Maison-Blanche . En effet, s'il ne prolonge pas son contrat dans les prochaines semaines, le capitaine emblématique merengue quittera le club librement. Et il ne manquerait pas de prétendants. Toutefois, à en croire les dernières indiscrétions d'Eduardo Inda, le Real Madrid et Sergio Ramos ne devraient pas mettre fin à leur idylle de si tôt, bien au contraire. « Ils vont se mettre d’accord et ils le seront avant Noël. J’ai l’impression que cet accord interviendra avant Noël. Le président et Sergio Ramos parlent actuellement et si cela n’est pas annoncé lors de l’Assemblée (20 décembre), ça le sera après » , a expliqué le journaliste espagnol sur le plateau d' El Chiringuito . Alors que Sergio Ramos pourrait prolonger avant la nouvelle année, le PSG ne perdrait pas espoir pour autant et serait toujours à l'affût pour le récupérer.

Leonardo sur les starting-blocks pour Sergio Ramos ?