Mercato - Real Madrid : L’avenir de Sergio Ramos ne tiendrait qu’à un fil !

Publié le 8 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Déterminé à prolonger le contrat de Sergio Ramos, le Real Madrid ne devrait pas prendre à la légère la situation de Zinedine Zidane. Explications.

En témoignent les résultats mitigés du Real Madrid et en particulier en Ligue des champions, le club merengue ne connaît pas une première partie de saison florissante sur le plan sportif. De quoi compliquer les affaires de Florentino Pérez qui pourrait au bout d’un moment être contraint de limoger Zinedine Zidane, contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022. Ce mercredi, à l’occasion du dernier match de la phase de poules de C1, Zidane jouerait gros. En effet, en cas d’élimination du Real Madrid, l’entraîneur français serait susceptible de perdre sa place. Et si le Real Madrid devait se séparer de Zidane, il perdrait bien plus que son entraîneur.

L’avenir de Ramos entre les mains de Zidane ?